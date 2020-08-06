МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером растет, поскольку опасения за состояние мировой экономики усиливают привлекательность "активов-убежищ", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15%, или на 23,45 доллара — до 2060,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 5,22% — до 28,293 доллара за унцию.

Пандемия COVID-19 и ее влияние на мировую экономику тревожат инвесторов, побуждая их отказываться от риска в пользу надежных активов, к которым традиционно относится золото.

"Для золота сейчас самое лучшее время; у нас до сих пор полным ходом идет кризис коронавируса, главным образом в США… У нас все еще остается вопрос, будет ли экономика восстанавливаться или вернется в рецессию", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).

Поддержку ценам оказывает также неопределенность в отношении перспектив нового пакета экономических стимулов со стороны правительства США. Камнем преткновения в достижении договоренности о мерах является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.

Аналитики агентства также считают, что несмотря на то что у цен на золото по-прежнему хорошие перспективы, в ближайшее время все более вероятной становится коррекция.