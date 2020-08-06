МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг вечером поднимается, рынки отыгрывают итоги очередного заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3142 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3112 доллара. Курс евро к доллару опускался до 1,1832 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,52 иены со 105,57 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 92,96 пункта.

По итогам очередной встречи Банк Англии ожидаемо оставил процентную ставку на уровне в 0,1%. Трейдеры обратили внимание и на прогноз британского центробанка относительно развития экономики страны. По оценкам регулятора, ВВП Великобритании в текущем году упадет на 9,5%. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.

"В целом экономический прогноз Банка Англии был менее "голубиным", чем ожидалось, и отсутствие уверенного сигнала по поводу отрицательных ставок открывает дверь дальнейшему росту фунта в среднесрочной перспективе", — приводит агентство Рейтер слова аналитиков MUFG.

Курс доллара при этом меняется к евро и иене без единой динамики после выхода статистики по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 августа, снизилось сильнее ожиданий — до 1,186 миллиона при прогнозе в 1,415 миллиона. Показатель снижался 15 недель подряд после рекордного роста в конце марта, после двух недель увеличения показатель вновь перешел к снижению.

В пятницу выйдут данные по безработице в США в июле. Аналитики полагают, что безработица снизилась до 10,5% с 11,1% в июне, это может быть третье снижение подряд после роста в апреле до 14,7%, рекордного уровня с 1940 года.