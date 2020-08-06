МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга незначительно понизился из-за ухудшения внешнего фона, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,14%, до 2988,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1282,44 пункта. С утра индекс Мосбиржи обновил максимум с конца февраля – немного выше 3000 пунктов, РТС почти дотянул до 1300 пунктов – максимума с июня.

Фондовые индексы западной Европы в четверг снизились на 0,5-1,2%. Американские индексы вечером в основном теряют — в пределах 0,15%.