МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в четверг в минусе, больше всего сократился британский FTSE 100 после того, как Банк Англии опубликовал свои экономические прогнозы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,27% — до 6026,94 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 4885,13 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12591,68 пункта.

Ранее в четверг завершилось августовское заседание Банка Англии, регулятор ожидаемо оставил процентную ставку на уровне в 0,1%. При этом, по прогнозу регулятора, ВВП Великобритании в текущем году упадет на 9,5%. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.

Бумаги Eurofins Scientific подорожали на 17% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании в первом полугодии выросла в 1,6 раза, до 95 миллионов евро, а выручка — на 7,2% в годовом выражении, до 2,323 миллиарда евро.