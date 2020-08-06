МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам на фоне фиксации прибыли игроками.

Негативная динамика западных фондовых индексов поддержала коррекционные настроения на российском рынке.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,14%, до 2988,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1282,44 пункта. С утра индекс Мосбиржи обновил максимум с конца февраля – немного выше 3000 пунктов, РТС почти дотянул до 1300 пунктов – максимума с июня.

НАСТРОЕНИЯ УХУДШИЛИСЬ

Российский фондовый рынок в четверг опустился, отыгрывая ухудшение настроений на западных фондовых площадках.

Так, западноевропейские биржевые индексы в четверг потеряли 0,5-1,3%. Американские фондовые фьючерсы при этом меняются разнонаправленно в пределах 0,2%.

Инвесторы отыграли новости от Банка Англии, оставившего процентную ставку на уровне в 0,1% годовых. При этом, по прогнозу регулятора, ВВП Великобритании в текущем году упадет на 9,5%. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.

"АБРАУ-ДЮРСО" ВЫСТРЕЛИЛО В ПОТОЛОК

В лидерах снижения цены на российской площадке вышли корректирующиеся акции Petropavlovsk (-3,5%), бумаги АФК "Система" (-2,9%), ВТБ (-1,9%), "Ростелекома" (-2,5%), ГДР MAIL (-2,3%).

Выросли акции золотопроизводителя "Селигдара" (+15,1%), "Мечела" (+2,4%), "Новатэка" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%).

Среди неликвидных акций второй день подряд подскочили акции "Абрау-Дюрсо" – на 40%. За два дня их рост превысил 95%. Объем торгов взметнулся с нескольких сотен тысяч рублей до 30 миллионов рублей в среду и 123 миллионов в четверг.

Новостным поводом для этого стали сообщения о том, что "Абрау-Дюрсо" приобретает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тысяч гектаров виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тысяч гектаров плодоносящие виноградники. Кроме того, в собственность группы перейдут запасы виноматериалов прежних лет и урожай этого года.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг в первой половине дня поднялись к новым локальным максимумам 3004 пункта и 1299 пунктов соответственно, но не смогли удержать позиции, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рублевый индекс, по сути, выполнил цель среднесрочного роста, и желание инвесторов зафиксировать прибыль может усилиться. Долларовый индикатор еще обладает потенциалом повышения в район 1360 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3030 пунктов", — оценила она.

Импульс роста иссяк у круглой отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на сохранение цен на сырье в положительной зоне при сохраняющемся ослаблении рубля, отметил Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Вероятно, коррекция на европейских площадках привела к сдержанной динамике на российском рынке, также отметим фактор локальной перекупленности после нескольких сессий беспрерывного роста. Завершающий день торговой недели может выдаться также осторожным. Вирусный новостной фон и напряженность по линии США-КНР могут в любой момент повысить тревожность в рыночных настроениях. В пятницу индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах пунктов 2960-3010 пунктов", — оценил он.