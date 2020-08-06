МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Бумаги американской соцсети Facebook дорожают почти на 6% после запуска на платформе Instagram сервиса коротких видео, который может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.49 мск акции Facebook дорожали на 5,76%, до 263,47 доллара. При этом основные фондовые биржи США растут на 0,1-0,4%.

В среду Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels. Как отметил представитель компании, Reels запускается в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. В России Instagram Reels будет доступен ограниченно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.