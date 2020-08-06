МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в четверг падает против доллара и евро, отыгрывая ухудшение аппетита к риску на мировых рынках, следует из данных Московской биржи.

Падение западноевропейских фондовых индексов и курсов валют развивающихся экономик поддержали давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск рос на 50 копеек, до 73,38 рубля, курс евро – на 72 копейки, до уровня 87,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВНИЗ

Российская валюта в четверг коррекционно снижалась против основных резервных валют на фоне ухудшившейся внешней конъюнктуры. Цена барреля сорта Brent неуверенно колебалась в течение дня и вечером теряла 0,1%, до 45,15 доллара. Нефтяные котировки корректируются после обновления накануне максимумов с марта (на отметке 46,23 доллара).

Инвесторов напугали макроэкономические оценки, данные на заседании Банка Англии. Регулятор спрогнозировал падение ВВП Великобритании в текущем году на 9,5%. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.

Кроме того, саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила сентябрьские цены на свою нефть для Северо-Западной Европы, Средиземноморского региона и Азии.

Западноевропейские биржевые индексы в четверг потеряли 0,5-1,3%. Американские фондовые фьючерсы при этом прибавляли вечером 0,1-0,4%.

Давление на валютные курсы развивающихся экономик оказывали в четверг распродажи турецкой лиры, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". В частности, ее курс к доллару обновил кризисные максимумы августа 2018 года, оценил положение он.

В итоге, доллар и евро росли вечером к рублю на 0,6-0,9%. Рублевая цена нефти колебалась в районе 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Как на прошлой, так и на этой неделе сохраняется действие набора факторов давления на рубль, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". К ним относится ослабление счета текущих операций в связи с сезонностью, наличие рисков активизации санкционной риторики, а также рисков ухудшения геополитической ситуации в целом по РФ, более сдержанный спрос иностранных инвесторов на российские долговые бумаги после значительного снижения уровня ключевой ставки ЦБ, отметил он.

"Также мы полагаем, что в перспективе ближайших двух месяцев нефть может вернуться к коррекции вниз. В этих условиях ожидаем, что доллар завершит эту неделю в диапазоне 72,7-74 рубля за доллар, а в ближайшие недели курс будет формироваться на уровнях 72-75 рублей за доллар", сказал Покатович.

Российская валюта после значительного укрепления накануне в четверг сдала часть позиций, отметил Сергей Дроздов, из ГК "Финам". "Однако доллар продолжает находится ниже отметки 73,6 рубля, что оставляет валюте РФ шанс на повторный тест отметки 72,5 рубля, а в случае ее пробития – и на снижение к уровню 72 рубля", — оценил перспективы он.