ВАШИНГТОН, 6 авг /ПРАЙМ/. Биржи США закрылись ростом, индекс NASDAQ обновил рекорд, несмотря на незавершенность переговоров о дальнейшем стимулировании экономики.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,64% до близких к рекордным 3349,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,00%, до 11 108,07 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0.68%, до 27 387,11.

Конгресс незадолго до запланированных летних каникул ведет переговоры о новом пакете поддержки экономики. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по рынку труда в стране — безработица снижается, но остается высокой по американским меркам на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 1 августа сократилось сильнее ожиданий — до 1,186 миллиона при прогнозе снижения в 1,415 миллиона. В пятницу будет опубликована статистика по безработице в стране в июле. Аналитики полагают, что безработица снизилась до 10,5% с 11,1% в июне.