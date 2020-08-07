ПЕКИН, 7 авг /ПРАЙМ/. Товарооборот США и Китая за семь месяцев текущего года составил 288,9 миллиарда долларов, что на 6,4% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за январь-июль сократился на 7,3%, составив 221,28 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 67,7 миллиарда долларов, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле товарооборот двух стран достиг 55 миллиардов долларов, Китай в США поставил товаров на 43,73 миллиарда долларов, а США в КНР – на 11,27 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.