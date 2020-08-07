ПЕКИН, 7 авг /ПРАЙМ/. Экспорт Китая в январе-июле 2020 года упал на 4,1%, а импорт — на 5,7% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий товарооборот Китая за первые семь месяцев текущего года в долларовом эквиваленте упал на 4,8% и составил 2,44 триллиона долларов. Экспорт в первом полугодии составил 1,34 триллиона долларов, а импорт – 1,1 триллиона долларов.

В июле экспорт Китая вырос на 7,2% при прогнозе падения на 0,7%, а импорт сократился на 1,4%, хотя эксперты ожидали падения лишь на 0,8%.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 421,5 миллиарда долларов (экспорт — 2,49 триллиона долларов, импорт – 2,07 триллиона долларов).