МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в начале дня по основным биржевым индексам на фоне ухудшившейся внешней конъюнктуры.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,1%, до уровня 2987 пунктов, хотя ослабление рубля к доллару с утра помогло ему повышаться. Долларовый индекс РТС теряет 0,4% — до 1277 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2%, до 45,02 доллара за баррель по марке Brent.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы теряют 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,2-1,7%: шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,8%, японский Nikkei 225 – на 0,4%.