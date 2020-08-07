МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падала на 0,05% — до 4,98 доллара, "Новатэка" — на 0,7%, до 149,25 доллара, "Лукойла" — на 0,36%, до 69,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,45% — до 5,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,23%, до 21,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,35% — до 28,1 доллара, "Северстали" — на 0,78%, до 12,67 доллара, НЛМК — росла на 0,05%, до 20,25 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,1% — до 0,97 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,06%, до 12,21 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,86%, до 26,48 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,49% — до 5,44 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,03%, до 14,88 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 0,52%, до 2,89 доллара.