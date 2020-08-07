МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет в пятницу днем, меры США против китайских телекоммуникационных компаний вызывают опасения на рынках, что поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск курс евро к доллару опускался до 1,1833 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,59 иены со 105,54 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,33%, до 93,09 пункта.

Напряженность между США и Китаем из-за ситуации вокруг технологических компаний усиливает опасения трейдеров, что поддерживает курс доллара. Американская валюта традиционно выступает как более надежный актив.

В пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

Рынки также ожидают важную макростатистику по США. Позднее минтруда опубликует данные по безработице в стране в июле. Аналитики ожидают снижение безработицы до 10,5% с июньских 11,1%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, как ожидается, выросло в прошлом месяце слабее, чем в июне — на 1,6 миллиона после роста на 4,8 миллиона.

Статистика по безработице ожидается более слабой, считают аналитики, которых цитирует агентство Рейтер, но доллар укрепляется вопреки таким прогнозам. "Что сейчас важно для валют — так это по-прежнему экономический прогноз", — рассказала агентству валютный аналитик Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt).