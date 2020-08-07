МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу опускаются, ситуация вокруг мер США против китайских сервисов WeChat и TikTok вызвала опасения среди трейдеров, которые также ожидают данные США по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 6010,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 4851,54 пункта, немецкий индекс DAX уменьшался на 0,41%, до 12540,67 пункта.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем сервиса — ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

В результате на рынках наблюдается настроение ухода от риска: фондовые биржи Китая в пятницу снизились, а доллар, который выступает как более надежный актив, дорожает к мировым валютам.

Важным фактором на рынках является также статистика по рынку труда США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики ожидают снижения безработицы в стране в июле до 10,5% с 11,1% в июне, а рост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, как прогнозируется, будет в три раза слабее, чем в июне — 1,6 миллиона после увеличения на 4,8 миллиона.