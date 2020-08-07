МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль днем снижается против доллара и немного прибавляет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса.

Неуверенная динамика западных фондовых индексов и рынка нефти не дают повода для укрепления российской валюты перед выходными в условиях общего охлаждения инвесторов к валютам развивающихся рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск рос на 33 копейки — до 73,61 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до уровня 86,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РУСЛЕ ФОРЕКСА

Российская валюта в пятницу снижается против доллара и слегка прибавляет к евро на фоне снижения европейской валюты на 0,5%, до 1,1821 доллара.

Нефтяные котировки корректируются после недавнего обновления максимумов с марта (на отметке 46,23 доллара), задавая тон снижению рубля.

В центре внимания инвесторов находится конфликт США и Китая. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat. Эскалация конфликта стран создает риски для восстановления спроса на нефть, так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

В то же время на рынке сохраняется вероятность возникновения переизбытка сырья, так как с 1 августа ОПЕК+ ослабила сокращения добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее.

Западноевропейские биржевые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,3%. Американские фондовые фьючерсы при этом теряют 0,4-0,5%. Инвесторы опасаются разногласий между США и КНР из-за мер США против китайских сервисов WeChat и TikTok

В итоге доллар рос днем к рублю на 0,4%, евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась ниже 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Валюты развивающихся рынков реагируют на полноценный обвал турецкой лиры, отметил экономист РФПИ Дмитрий Полевой. В борьбе за стабильность курса турецкий ЦБ предпочел продажи валюты через госбанки и ограничил доступ нерезидентов к ликвидности в лирах и своп-операциям, поясняет эксперт.

"Активность экспортеров по продаже валюты на российском рынке остается незначительной, поэтому рубль продолжит оставаться под влиянием глобальных новостей. Впереди выходные. Поэтому доллар сегодня вполне может закрепиться в диапазоне 73,5-74 рубля", — оценил Полевой.

Российский долговой рынок продолжает давать рублю негативные сигналы, снижаясь вторую сессию подряд и приближаясь к недельному минимуму (по цене), рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ближайшей целью роста доллара является уровень 74 рубля, евро — отметка 87,5 рубля. Основную роль в динамике рынков в начале следующей недели будет играть статистика пандемии, развитие ситуации вокруг высокотехнологического противостояния США и Китая, а также судьба нового пакета фискальных стимулов американской экономики, по которому представители двух партий США пока не могут прийти к консенсусу", — добавил он.