МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на фоне растущего беспокойства инвесторов за ухудшение отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,51%, до 27147 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 11215,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 3329,88 пункта.

В пятницу уход инвесторов от риска вызван опасениями эскалации напряженности между США и КНР. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.

Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия.

Важным фактором для торгов является также статистика по рынку труда США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики ожидают снижения безработицы в стране в июле до 10,5% с 11,1% в июне, а рост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, как прогнозируется, будет в три раза слабее, чем в июне — 1,6 миллиона после увеличения на 4,8 миллиона.