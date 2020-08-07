МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным биржевым индексам на фоне неопределенной внешней конъюнктуры.

Перед выходными инвесторы продолжают второй день фиксировать прибыль от продолжительного роста в предыдущие дни.

Рублевый индекс Мосбиржи на 16.00 мск снижался на 0,4%, до 2977 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1277 пунктов.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу снижается, отыгрывая ухудшение настроений на западных фондовых и сырьевых площадках.

В центре внимания инвесторов находится конфликт США и Китая. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.

Нефтяные котировки корректируются после недавнего обновления максимумов с марта (на отметке 46,23 доллара), задавая тон снижению рублевых активов.

Эскалация американо-китайского конфликта создает риски для восстановления спроса на нефть, так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Кроме того, сохраняется вероятность переизбытка нефти на рынке, так как с 1 августа страны ОПЕК+ ослабили сокращение добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее.

Западноевропейские биржевые индексы днем перешли к неуверенному росту — в пределах 0,6%. Американские фондовые фьючерсы при этом в основном теряют – в пределах 0,15%. Инвесторы опасаются разногласий между США и КНР из-за мер США против китайских сервисов WeChat и TikTok

В лидерах снижения цены на российской площадке — акции Центрального телеграфа (-35,5% префы и —33,3% "обычка") — после дивидендной отсечки.

Также падают бумаги ВТБ (-2,5%) на фоне сообщений, что ВТБ выплатит государству 6,3 миллиарда рублей особых дивидендов, которые затем будут переданы в Промсвязьбанк в обеспечение передаваемых банку активов. Ранее на этой неделе негативом для бумаг ВТБ стали сообщения о том, что правительство РФ решило предусмотреть выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере всего 10% от чистой прибыли банка по МСФО.

Дешевеют днем акции "Полюса" (-2,6%), Petropavlovsk (-2,5%), бумаги "Мосбиржи" (-2,3%). Растут акции золотопроизводителя "Селигдара" (+9,4%), "Распадской" (+2,4%), ПИКа (+0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций с некоторой задержкой отыграл утреннее ухудшение состояния внешнего фона, говорит Виталий Манжос из компании "Алго капитал". "Сейчас рублевый индекс Мосбиржи нашел временную поддержку на подступах к уровню 2970 пунктов. С технической точки зрения мы наблюдаем сдержанный коррекционный откат после довольно масштабной волны повышения, начавшейся еще в прошлую пятницу. Кроме того, временный разворот вниз выглядит вполне логичным после вчерашней неудачной попытки пробоя психологически значимого уровня 3000 пунктов", — рассуждает он.

Пока это не значит, что индекс Мосбиржи быстро и сильно просядет от текущего уровня, смешанное состояние внешнего фона и относительно высокие цены не нефть пока этому не способствуют, считает Манжос.

"Мы ожидаем к закрытию индекс Мосбиржи в диапазоне 2970-3000 пунктов. Таким образом, его отклонение по итогам дня едва ли превысит 0,3-0,7%", — оценил эксперт.

Учитывая, что многие фондовые индексы мира приблизились к докризисным уровням или превысили их, обострение отношений между США и КНР может вызвать серьезное снижение рынков акций, полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".