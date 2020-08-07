МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером ускорил темпы роста после того, как была опубликована позитивная статистика по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.03 мск курс евро к доллару опускался до 1,1768 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,83 иены со 105,54 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,78%, до 93,51 пункта. Днем показатель рос на 0,3%.

Согласно официальным данным, безработица в США в июле снизилась значительнее прогнозов — до 10,2% с 11,1% в июне, прогноз составлял 10,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона при прогнозе в 1,6 миллиона. Показатель, тем не менее, оказался заметно меньше рекордного значения июня в 4,791 миллиона.

Поддерживает спрос на доллар и уход трейдеров от риска на фоне ситуации вокруг мер США против китайских интернет-сервисов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

Традиционно доллар является более надежным активом, спрос на который растет в случае увеличения глобальной неопределенности.