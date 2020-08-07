МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются на фоне действий властей США против китайских соцсетей WeChat и TikTok, сильная статистика по безработице в стране сдерживает снижение бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,53%, до 27242,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 11081,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3341,27 пункта.

Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время, новым витком в нем стали заявления американского президента Дональда Трампа относительно технологического сектора КНР. Уже после закрытия торгов четверга Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложения — компанией ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

Кроме того, акции сервиса такси Uber Technologies дешевеют на 5,8% после публикации финансовой отчетности компании. Во втором квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, снизился в 3 раза к прошлогоднему показателю — до 1,775 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,02 доллара, хотя прогноз предполагал убыток только на 0,8 доллара. Выручка ключевого бизнеса — такси — упала в 3 раза, а продажи Uber Eats — поднялись в годовом выражении в 2 раза.

При этом сильная статистика по безработице в США в июле, опубликованная ранее в пятницу минтруда страны, сдерживает снижение фондовых рынков. Безработица снизилась до 10,2% с 11,1% в июне при прогнозе в 10,5%. Данные ведомства свидетельствуют об улучшении ситуации на американском рынке труда третий месяц подряд. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона при прогнозе в 1,6 миллиона.

Индексы США снижаются после нескольких торговых сессий роста, который продолжался с 31 июля. С начала недели индексы выросли на 2-3%.