МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается, отступая от рекордных максимумов на фоне роста курса доллара, инвесторы также фиксируют прибыль, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,37%, или на 28,3 доллара — до 2030,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,55% — до 27,672 доллара за унцию.

Стоимость золота росла пять торговых сессий подряд, поддерживаемая опасениями за мировую экономику и ростом геополитических рисков.

В пятницу инвесторы обратили внимание на рост американской валюты. Укрепление доллара традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты.

"За последние 24 часа доллар резко подскочил, и это ключ к фиксации прибыли, которую мы наблюдаем в золоте", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).

Курс доллара к основным мировым валютам растет в пятницу. Напряженность между США и Китаем из-за ситуации вокруг технологических компаний усиливает опасения трейдеров, что поддерживает курс доллара. Американская валюта традиционно выступает как более надежный актив.