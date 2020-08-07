МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу ростом, ослабление евро к доллару поддержало торги, при этом немецкий DAX получил дополнительную поддержку после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,07% — до 6031,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 4889,52 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 12668,95 пункта.

В пятницу курс доллара заметно укрепляется к основным мировым валютам, в результате чего курс евро к доллару снижается на 0,7%, курс фунта стерлингов к доллару опускается также на 0,7%. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.

Поддерживает доллар сильная статистика по рынку труда в США и опасения за отношения Вашингтона и Пекина. Безработица в США в июле снизилась сильнее прогнозов — до 10,2% при прогнозе в 10,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона, хотя ожидалось увеличение на 1,6 миллиона.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложения — компанией ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent. Доллар является более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков.

Поддержала немецкий DAX сильная внутренняя статистика. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне 2020 года вырос на 8,9% по сравнению с маем, ожидался рост только на 8,1%.