Рубль осторожничает в начале августа
Курс рубля на завершающейся рабочей неделе пытался корректироваться вверх после непрерывного роста основных резервных валют на протяжении нескольких дней. При этом доллар по инерции в самом начале недели обновил максимум c мая, поднявшись до 74,68 рубля на фоне коррекционных настроений на форексе, где евро ушел ниже 1,19 доллара.
Фактором курсовой динамики остались колебания аппетита к риску на глобальных рынках, отслеживающих американо-китайские отношения и решения по мерам поддержки развитым экономикам.
При этом нефтяные котировки оказали поддержку российской валюте, закрыв мартовский отрицательный гэп и поднявшись выше 46 долларов за баррель по сорту Brent. Однако геополитические и санкционные риски продолжили оказывать давление на рубль, мешая его полноценному отскоку.
В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 80 копеек до уровня 73,6 рубля, евро – тоже на 80 копеек до 86,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 3,25 тысячи против 3,2 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ – ПОПЫТКИ КОРРЕКЦИИ
Рубль (после нескольких минут инерционного снижения в понедельник) начал торговую неделю бодрым отскоком вверх против основных резервных валют, Ослабление потока заказов на покупку валюты в рамках конвертации дивидендов крупных российских компаний и обновление основными резервными валютами максимумов за несколько месяцев стало поводом для продаж валюты в рамках фиксации прибыли.
Внешний фон поддерживал коррекционные настроения повышением западноевропейских биржевых индексов на фоне роста индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны в июле до 51,8 пункта. Эксперты ждали роста показателя только до 51,1 пункта. Кроме того, по окончательной оценке, PMI промышленности Германии в июле вырос до 51 пункта при прогнозе в 50 пунктов, Франции — до 52,4 пункта, что также оказалось лучше прогноза в 52 пункта.
Однако после сильных движений рынок вошел в болтанку, и позитив быстро сменялся негативом, тем более, что обострились геополитические риски.
Накануне президентских выборов в Белоруссии, которые пройдут в эти выходные, действующий президент Александр Лукашенко выступил с нелестными высказываниями в адрес РФ. При этом перед выборами объявлены внеочередные военные учения, а сразу после выборов "партизаны" будут призваны на военные сборы. Кроме того, в течение недели развивалась сага с задержанными в Белоруссии 33 гражданами РФ.
В середине недели тригером для рубля стала нефть. Цена барреля сорта Brent подскочила в район 46 долларов. Таким образом, «черное золото» отыграло все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+. Поддержка пришла от данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США упали за минувшую неделю на 8,6 миллиона баррелей.
Поддержка рублю пришла и от внутренних новостей. Объем ФНБ за июль вырос в рублях на 819 миллиардов рублей, до 12,959 триллиона рублей, а в долларах — на 3,1 миллиарда, до 176,637 миллиарда. При этом спрос на рублевый долг также поддерживает курс валюты РФ. Минфин России на аукционе разместил в среду ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 63,69 миллиарда рублей при спросе в 265,736 миллиарда.
ПРОГНОЗЫ
Завершение недели проходило под знаком неуверенной динамики курса рубля к доллару и евро в условиях неопределенной конъюнктуры внешних рынков.
Нефть после обновления максимумов с марта притормозила на фоне сообщений о том, что саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила сентябрьские цены на свою нефть для Северо-Западной Европы, Средиземноморского региона и Азии.
Отношения между США и Китаем ухудшились после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat. Рынки с напряжением ожидают ответа Пекина.
Кроме того, разворачивается сага с санкционными предупреждениями американцами Германии в связи ожидаемым возобновлением строительства "Северного потока-2". Три сенатора США пригрозили оператору порта Sassnitz GmbH американскими санкциями против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
В этих условиях курс, скорее всего продолжит осторожное плавание в рамках 70-75 рублей за доллар в условиях отпускного и зачастую напряженного августа.
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