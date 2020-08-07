МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по индексу Мосбиржи, при этом за неделю индекс показал рост, следуя за динамикой нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,54%, до 2972,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1271,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.02 мск рос на 48 копеек — до 73,76 рубля, курс евро снижался на 17 копеек, до 86,86 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,38% — до 44,47 доллара за баррель. За неделю котировки прибавили порядка 3,1%, в среду стоимость фьючерса поднималась выше 46 долларов за баррель.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,1%, в четверг индекс Мосбиржи преодолел психологический уровень в 3000 пунктов впервые с 27 февраля и максимально поднимался до 3004,83 пункта.