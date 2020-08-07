МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,58%, до 4,95 доллара, "Новатэка" — на 0,2%, до 150 долларов, "Лукойла" — на 0,37%, до 69,44 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,94%, до 5,04 доллара, "Газпром нефти" — на 0,46%, до 21,75 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 2,3%, до 27,55 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 2,27%, до 12,48 доллара, НЛМК — выросли на 0,4%, до 20,32 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,13%, до 0,94 доллара, Сбербанка — выросли на 0,74%, до 12,29 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,52% до 25,85 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 0,37%, до 5,38 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 1,21%, до 15,07 доллара. Цена расписок "Ленты" уменьшилась на 2,24%, до 2,84 доллара.