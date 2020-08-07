МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу снизился по индексу Мосбиржи на фоне сокращения стоимости нефти марки Brent и акций золотодобывающих компаний, корректирующихся вниз вслед за ценами на золото, следует из данных торгов Московской биржи.

Долларовый индекс РТС также просел, дополнительное давление на индикатор оказал дешевеющий рубль.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основным торгов пятницы снизился на 0,54%, до 2972,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1271,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск рос на 43 копейки, до 73,71 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до 86,82 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,29% — до 44,51 доллара за баррель. За неделю котировки прибавили порядка 3,1%, в среду стоимость фьючерса поднималась выше 46 долларов за баррель.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,1%, в четверг индекс Мосбиржи преодолел психологический уровень в 3000 пунктов впервые с 27 февраля и максимально поднимался до 3004,83 пункта.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения цены на российской площадке — акции "Центрального телеграфа" (-36,71% префы и —33,16% "обычка") — после дивидендной отсечки.

Также подешевели бумаги ВТБ (-3,25%) на фоне сообщений, что банк выплатит государству 6,3 миллиарда рублей особых дивидендов, которые затем будут переданы в Промсвязьбанк в обеспечение передаваемых банку активов. Ранее на этой неделе негативом для бумаг ВТБ стали сообщения о том, что правительство РФ решило предусмотреть выплату банком дивидендов за 2019 год в размере всего 10% от чистой прибыли по МСФО.

Кроме того, среди лидеров снижения акции "Интер РАО" (-2,34%), "Московской биржи" (-2,99%), "Полюса" (-2,69%), Polymetal (-1,55%), "Норникеля" (-2,6%), а также обыкновенные акции "Мечела" (-2,53%) и акции ТГК-1 (-2,19%).

В лидерах роста – акции "Камаза" (12,12%), "Абрау-Дюрсо" (9,8%), обыкновенные акции "Селигдара" (7,12%), депозитарные расписки Qiwi (2,43%), акции "Распадской" (-1,49%), "Эн+ Груп" (0,8%) и депозитарные расписки группы "Эталон" (0,44%).

"Распадская" дорожает шестую сессию подряд, акция в третий раз с начала пандемии тестирует снизу вверх отметку 115 рублей за штуку. По нашей оценке, Распадская локально перегрета и будет в начале следующей недели отступать вниз от достигнутых значений. Запас падения у данной акции составляет до 8% на горизонте одной-двух недель", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок акций завершил неделю умеренной коррекцией на фоне снижения уверенности на зарубежных биржах, а также ухода котировок нефти в красную зону. Тем не менее, индекс Мосбиржи в течение минувшей недели прибавил около 2% и впервые с конца зимы протестировал 3000 пунктов. Не исключено, что штурм этой отметки возобновится на будущей неделе", — полагает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2930-2980 пунктов.

В рамках предстоящей недели отступление от локальных максимумов может продолжиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".