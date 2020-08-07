МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в пятницу снижается к доллару и растет к евро, продолжая отыгрывать проседание европейской валюты на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск пятницы рос на 50 копеек, до 73,78 рубля, курс евро снижался на 13 копеек, до 86,9 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,55% — до 44,39 доллара за баррель.

РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Рубль вечером продолжает снижаться к доллару, хотя и отошел от локальных минимумов и немного укрепляется к евро, дешевеющему на международном валютном рынке форекс. Российская валюта продолжает находиться в сильной технической перепроданности к евро, отмечает Константин Бущуев из "Открытие Брокер".

"Негативный фактор репатриации нерезидентами годовых дивидендов российских компаний на прошлой неделе себя исчерпал. Пара доллар-рубль в последние дни находится в нашем краткосрочном целевом диапазоне 73-75 рублей, а в районе 76 рублей находятся сильные квартальные уровни сопротивления", — добавляет он.

Давление на рубль оказывает, как негативный внешний фон, так и корректирующиеся нефтяные котировки марки Brent, которые теряют в стоимости второй день подряд после закрытия разрыва с 6 марта и роста до 46,23 доллара за баррель в среду.

"После значительного укрепления в первой половине недели, в пятницу рубль на фоне негативной динамики валют-аналогов и снижающихся цен на нефть вновь начал сдавать свои позиции. В целом же до конца августа, который традиционно считается непростым месяцем для российской валюты, на первый план могут выйти риски, связанные с повышенной волатильностью на мировых финансовых и сырьевых рынках, и пара доллар-рубль может сформировать диапазон 70,6-75 рублей", — считает Сергей Дроздов из "Финама".

В центре внимания инвесторов находится конфликт США и Китая. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat. Эскалация конфликта стран создает риски для восстановления спроса на нефть, так как Китай является одним из крупнейших потребителей этого сырья.

Кроме того, инвесторы ожидают решения Конгресса США по очередному американскому пакету экономических стимулов.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" не исключает продолжения нисходящего тренда по рублю. Доллар может протестировать 75 рублей впервые с начала мая, евро вслед за ним способен подняться выше 89 рублей за единицу, полагает аналитик.

Новая волна ослабления российской валюты может начаться уже в начале недели, добавляет он.

Пара доллар-рубль закрепилась в верхней половине диапазона 70-75 рублей, где может перейти в консолидацию в рамках следующей недели в отсутствии поводов для направленного движения, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Антон Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник склонность российской валюты к умеренному ослаблению сохранится, курс рубля может формироваться в диапазоне 73-74,5 рубля за доллар.

"Мы видим, что сейчас рыночные настроения вновь оказываются под давлением из-за нового витка напряженности в отношениях США и Китая, данный фактор в ближайшие недели может продолжить набирать силу. Также в рубле сохраняется набор факторов давления в виде … наличия рисков активизации санкционной риторики в отношении РФ, а также рисков коррекции нефтяных цен на горизонте ближайших двух месяцев", — добавляет он.