ПЕКИН, 10 авг /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июле на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки вырос на 2,7% в годовом выражении против 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистического управления КНР.

Показатель практически совпал с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста до 2,6%.

Инфляция в городах в июле составила 2,4%, а в сельской местности — 3,7%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 13,2%, на непродовольственные – сохранились на уровне июня. Цены на потребительские товары увеличились на 4,3%, на услуги — сохранились на уровне июня.

Цены на свежие фрукты в июле в годовом выражении упали на 27,7%, на свежие овощи и зелень — выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года, цена на яйца снизилась на 14,5%, при этом цены на мясо увеличились на 61,1%, свинина подорожала на 85,7%.

Услуги здравоохранения в июне в годовом выражении подорожали на 1,6%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 0,3%, цены на транспорт и связь упали на 4,4%, на жилье – на 0,7%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении упал на 2,4% против 3% месяцем ранее.

В период с января по июль 2020 года инфляция в стране составила 3,7%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2020 году инфляция в Китае вырастет на 3,5%.