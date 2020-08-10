МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром растет, ослабление доллара и сильная макростатистика по инфляции в КНР поддерживают котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,38% — до 2,8102 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 2,63% — до 6308 долларов, алюминия — на 0,37%, до 1771 доллара, цинка — на 0,33%, до 2404 долларов за тонну.

В понедельник курс доллара к основным мировым валютам несколько опускается в рамках коррекции после роста на 0,7% в пятницу. Удорожание доллара было связано с сильной макростатистикой по США. Безработица в стране в июле показала более сильное снижение, чем прогнозировали аналитики, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сильнее ожиданий.

Рынки оценивают и данные макростатистики из Китая. В июле годовая инфляция в стране ускорилась до 2,7% с 2,5% в июне, прогноз составлял 2,6%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% против дефляции июня в 0,1%, ожидалась инфляция в 0,4%. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому внутренняя статистика по стране отражается на ожиданиях по спросу и котировках меди.

При этом риски вокруг отношений КНР и США сохраняются. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Позднее ряд стран, в том числе США, Великобритания и Канада, а также Австралия и Новая Зеландия, обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга. Власти КНР выразили протест в ответ на такое заявление.