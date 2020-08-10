События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 августа
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,5%
|2,7% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
|-3%
|-2,4% (факт)
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(июнь)
|5,397 млн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль 2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за июль 2020
|RUB
|Газпром — СД (согласованиие отчуждения принадлежащих ООО Газпром трансгаз Югорск акций аэропорта "Белоярский", вопрос о внесении ООО Газпром экспорт вклада в имущество компании Erdgasspeicher Peissen GmbH)
|RUB
|Центральный телеграф — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.07.2020)
|7,41 (ао, ап) — див-д 2018
|11,83 (ао,ап) — див-д 2019
|RUB
|Petropavlovsk Plc — ВОСА (выборы СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20200810/831890795.html