МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Акции туринского футбольного клуба "Ювентус" упали на 11,6% после вылета из Лиги чемпионов, сообщает журналист Forbes Italia Дарио Донато в своем аккаунте в Twitter.

"Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил французскому "Лиону". Французы в первом матче на своем поле победили со счетом 1:0, а в ответной встрече уступили 1:2, но благодаря голу на выезде вышли в следующий этап. После вылета туринцев из Лиги чемпионов главный тренер команды Маурицио Сарри был отправлен в отставку.

Кроме того, на фоне неудачного выступления в еврокубках в СМИ появилась информация, что один из лидеров "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду может досрочно расторгнуть свой контракт и перейти в другой клуб.