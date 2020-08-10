МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют только бумаги "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,84% — до 4,99 доллара, "Новатэка" — на 0,97%, до 151,45 доллара, "Лукойла" — на 0,6%, до 69,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,66% — до 5,08 доллара, "Газпром нефти" — на 0,57%, до 21,88 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,29% — до 27,91 доллара, "Северстали" — на 0,8%, до 12,58 доллара, НЛМК — на 1,28%, до 20,58 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,2% — до 0,95 доллара, Сбербанка — на 0,37%, до 12,34 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,48%, до 25,98 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,21% — до 5,45 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,6%, до 14,98 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,53%, до 2,85 долларов.