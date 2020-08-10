МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с понедельника начала публикацию индекса московской жилой недвижимости, рассчитанный на основании данных сервиса Сбербанка "ДомКлик".

"Индекс недвижимости, разработанный нами совместно со Сбербанком, является уникальным — это единственный в России индикатор рынка недвижимости, рассчитываемый на основании реальных сделок. Надеемся, что этот индекс станет признаваемым индикатором стоимости столичной жилой недвижимости", — сказал на презентации продукта член правления Мосбиржи Игорь Марич.

В дальнейшем биржа планирует предложить рынку фьючерсные контракты на новый индикатор. "Застройщики смогут с помощью фьючерсов захеджировать рыночные риски, а финансовые компании – создать новые структурные продукты, которые помогут частным инвесторам накопить на недвижимость либо на первоначальный взнос по ипотеке", — отметил он.

По словам старшего управляющего директора, начальника управления электронных рынков Сбербанка Владимира Ярового, индекс жилой недвижимости также должен стать надежным инструментом анализа при инвестировании в недвижимость.

Индекс рассчитывается еженедельно, пересмотр базы расчета индекса будет осуществляться один раз в квартал. Торговый код индекса – MREDC. Значение индекса определяется как средневзвешенное значение стоимости квадратного метра жилья по административным округам Москвы. В расчете индекса участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах. В расчет не входит элитная недвижимость стоимостью более 30 миллионов рублей. Ретроспективный расчет индекса будет доступен с конца 2016 года – по состоянию на 28 декабря 2016 года значение индекса составило 159,647 тысячи рублей за квадратный метр, на 5 августа 2020 года – 188,578 тысячи рублей.