МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник днем не показывает ярко выраженную динамику, инвесторы ожидают подробностей о новых экономических стимулах со стороны властей США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,1761 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,97 иены со 105,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,55 пункта.

В понедельник инвесторы предпочитают сохранять осторожность, ожидая новостей о мерах властей США по поддержке экономики. Президент страны Дональд Трамп объявил в выходные о пакете мер по поддержке экономики и предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, президент также подписал указы о других стимулирующих мерах. Демократы в конгрессе раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

При этом давление на участников торгов оказывают ухудшающиеся отношения США и Китая. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Позднее Китай принял решение ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу.

"Не должно произойти серьезного ухудшения рисковых настроений, если мы не увидим еще один раунд расширенных мер изоляции и ограничений, которые повлияли бы на экономическую активность", — считает рыночный аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой приводит агентство Рейтер.