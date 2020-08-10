МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут на 1-1,5% на фоне оптимизма инвесторов вокруг восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 44,84 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,48% — до 41,82 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом оценивают восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти по мере восстановления экономической активности и открытия границ стран. В воскресенье генеральный директор нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер обратил внимание, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к уровню до вируса.

Поддержку рынкам также оказывают новости о сокращении странами добычи. Так, Ирак 7 августа заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей сверх квоты в рамках ОПЕК+.

Однако, несмотря на текущий оптимизм, рост числа случаев коронавируса в мире вызывает у участников торгов сомнения в устойчивом восстановлении экономики.

"Многие трейдеры все еще думают о V-образном восстановлении спроса на нефть и экономики, но мы не думаем, что это произойдет", — сказал агентству Блумберг глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell).