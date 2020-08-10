МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Нерезиденты в июле купили акции на Мосбирже на 1,6 миллиарда рублей против продаж в мае и июне, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

"В июле на вторичном биржевом рынке акций наблюдалось снижение волатильности и сокращение объема дневных нетто-позиций групп участников торгов. Основными покупателями на рынке выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) и прочие банки, купившие акции на сумму 9 и 2,7 миллиарда рублей соответственно, нерезиденты и дочерние иностранные организации приобрели ценных бумаг на сумму 1,6 миллиарда рублей. Продавцами на рынке акций выступали НФО (13,3 миллиарда рублей)", — указывается там же.

В мае и июне, по данным регулятора, нерезиденты продали акций российских компаний на 36,9 миллиарда и 66,7 миллиарда рублей соответственно.

Средняя доля участия нерезидентов в аукционах ОФЗ в июле составила 20,6% — на уровне двух предыдущих месяцев, при этом основными покупателями стали локальные игроки, говорится в обзоре ЦБ.

"Относительно высокий интерес к первичному рынку ОФЗ в июле наблюдался со стороны локальных инвесторов, доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах составила 20,6% (46,5 миллиарда рублей по номиналу), оставшись на уровне двух предыдущих месяцев", — сообщает регулятор.

"Основными покупателями выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.), сохранившие интерес к аукционам ОФЗ, их средняя доля участия в июле составила 57,2% от размещенного объема (128,9 миллиарда рублей по номиналу). Доля прочих банков на аукционах снизилась с 16% в июне до 11,3% в июле, тогда как доля НФО (некредитные финансовые организации — ред.) возросла с 9,4% до 10,9% соответственно", — указывается в материалах.

Как ранее сообщал регулятор в своем обзоре за июнь, средняя доля участия нерезидентов в аукционах Минфина России по размещению ОФЗ снизилась с 37,9% в апреле до 22,7% и 20,1% в мае и июне соответственно.