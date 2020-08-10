МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы оценивают пакет мер поддержки экономики, предложенный президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,34%, до 27426 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 11130,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3347,88 пункта.

Трейдеры обратили внимание на пакет мер поддержки экономики США. Так, американский президент предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, и подписал указы о других стимулирующих мерах. При этом демократы в конгрессе раскритиковали такие "односторонние" меры Трампа и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

В то же время котировки акций Eastman Kodak падают на предварительных торгах на 39% после новостей о том, что финансовая корпорация развития США DFC приостановила реализацию соглашения о предоставлении компании кредита властей страны на сумму в 765 миллионов долларов в целях создания фармацевтического производства.

Бумаги Twitter на предторгах растут в цене на 2,4% на сообщениях СМИ о том, что компания провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением этого приложения.