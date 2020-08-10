10 авг. — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня торгуются без значительных изменений. Инвесторы анализируют текущую обстановку: замедление распространения коронавируса, возможные проблемы с реализацией новых федеральных программ финансового стимулирования в США, нарастание напряженности в отношениях между США и Китаем.

За прошлую неделю индекс S&P 500 набрал 2,5%, а сегодня фьючерсы на него добавили 0,1%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,3%. Ведущие азиатские фондовые индексы, исключая гонконгский, по итогам дня выросли.

В выходные президент США Дональд Трамп подписал указы о новых мерах государственной поддержки американских домохозяйств. Инвесторы пытаются понять, смогут ли законодатели оспорить эти меры или же помощь дойдет до получателей. Некоторые сомневаются в том, что предложенные меры действительно смягчат удар, нанесенный коронавирусной пандемией и карантином.

Трамп в субботу подписал указ о предоставлении безработным дополнительного федерального пособия в размере 300 долларов в неделю. Всего президент издал четыре указа, расширяющих государственную поддержку населения. Ранее Белый дом и конгрессмены, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, не смогли согласовать обширный пакет стимулирующих мер. Президентские указы уже подверглись критике: некоторые сочли поддержку недостаточной, других заботит возможное нарушение полномочий конгресса в части контроля над бюджетом.

"Юридические основания для наведения порядка путем президентских указов довольно шаткие. На них далеко не уехать", – предупреждает главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг. Однако он предполагает, что в свете грядущих в ноябре президентских выборов политики договорятся о программе экономической помощи избирателям. "Весьма вероятно, что на этой неделе будет подписано соглашение, которое продлит программу помощи до конца года", – сказал Шмидинг.

Тем временем в США отмечено самое низкое число новых случаев заражения коронавирусом почти за неделю. В некоторых регионах страны заболеваемость идет на убыль. Всего в США подтверждено более 5 миллионов случаев заражения, а в 13 штатах отмечен рост числа инфицированных. Экономисты восприняли замедление распространения Covid-19 как знак того, что сдержать коронавирус удастся и за счет умеренных мер, которые не окажут сильного пагубного влияния на экономику.

Настроения инвесторов на какое-то время омрачили сообщения СМИ о том, что министерство иностранных дел Китая уже в понедельник может ввести новые санкции против американских сенаторов Теда Круза и Марко Рубио. В последние месяцы отношения между США и Китаем ощутимо ухудшились, и введение новых санкций станет новым витком во внешнеполитическом противостоянии.

"Меня не удивляют нынешние рыночные зигзаги: они отражают сиюминутные события вроде адресных санкций", – говорит старший инвестиционный управляющий Pictet Asset Management Элла Хоксха.

По ее словам, решающее значение будут иметь переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая насчет первого этапа внешнеторгового соглашения, которые намечены на 15 августа. "Для участников рынка это важнее санкций – те кажутся скорее дипломатической перебранкой без серьезных экономических последствий", – сказала она.

Бумаги Twitter на премаркете подорожали на 2,3% Социальная сеть провела предварительные переговоры о потенциальном объединении с американским бизнесом TikTok, о чем WSJ сообщила в субботу.

Акции Simon Property Group, крупнейшего владельца торговых центров в США, выросли на премаркете более чем на 6%. Он ведет переговоры о том, чтобы передать площади, оставшиеся от обанкротившихся магазинов, под центры исполнения заказов Amazon.com.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась с пятничных 0,562% до 0,553%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,6%. В регионе сохраняется политическая напряженность: сегодня по закону о национальной безопасности был арестован Джимми Лай, видный издатель популярной гонконгской газеты, которая выступает за демократические реформы. Его подозревают в сговоре с иностранными агентами. Пекин продолжает ужесточать режим в Гонконге.

Индекс Shanghai Composite набрал 0,75%, южнокорейский Kospi повысился на 1,5%.

Нефть марки Brent подорожала на 1% до 44,86 доллара за баррель. Золото выросло в цене на 0,7% до 2042,60 доллара за тройскую унцию.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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