МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в понедельник повышается против доллара и в большей степени растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта корректируется вниз.

Преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов и высокие цены на нефть поддерживают курс российской валюты в начале недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск снижается на 18 копеек, до 73,55 рубля, курс евро – на 34 копейки, до уровня 86,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Российская валюта в понедельник прибавляет в цене главным образом к европейской на фоне снижения её курса к доллару на форексе на 0,2%, до 1,1763 доллара.

Нефтяные котировки также прибавляют, оставаясь неподалеку от максимумов с марта (+1,1%, до 44,88 доллара за баррель сорта Brent). Это добавляет уверенности рублевым "быкам".

Позитивный фон для нефти поддерживается заявлением генерального директора Saudi Aramco Амина Насера о том, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к уровню до коронавирусного кризиса.

Кроме того, Ирак заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей превышает его текущие обязательства в рамках ОПЕК+. Это делается для компенсации недовыполнения страной в мае-июне обязательств в рамках тех же договорённостей.

Западноевропейские биржевые фондовые индексы прибавляют в пределах 0,25%. Американские фондовые фьючерсы при этом растут в пределах 0,3%.

Инвесторы позитивно реагируют на новости из США. Президент этой страны Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа. Он также подписал указы о других стимулирующих мерах.

В то же время участники американского фьючерсного рынка с 29 июля по 4 августа сократили спекулятивную (non-commercial) чистую длинную позицию по рублю на 2,356 тысячи контрактов (на 29%), до 5,86 тысячи, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Наконец, агентство Fitch в пятницу сохранило кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства с удовлетворением отметили ответную реакцию властей на трудности, связанные с пандемией коронавируса, и сохранение макроэкономической стабильности несмотря на экстраординарную ситуацию. Fitch также считает, что риск новых международных санкций для России остается высоким, тем не менее агентство не ожидает, что государство столкнется с проблемами при обслуживании уже существующего долга в связи с этим.

В итоге доллар и евро снижаются сейчас к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую тенденцию (по цене), рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Если внешняя ситуация не ухудшится, рубль может попытаться развить более серьезную восходящую коррекцию. Ближайшей целью этого движения может стать отметка 73,18 рубля за доллар и 86 рублей за евро", — оценил он.

Учитывая низкий уровень активности на локальных финансовых площадках и скудный (пусть и нестабильный) новостной поток на мировых рынках, затруднительно назвать конкретные поводы, которые способны спровоцировать масштабное движение курса рубля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Как следствие, даже движение по его обесцениванию обещает носить умеренный характер. Ближайшей значимой целью может стать локальный уровень поддержки по доллару на отметке 75,3 рубля", — оценил он.