МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рынок акций РФ умеренно растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне и укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.36 мск поднимается на 0,2%, до 2978,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1275,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 20 копеек, до 73,53 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 86,6 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом растёт на 1,8%, до 45,2 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — бумаги "Квадры" (префы дорожают на 4,12%, обыкновенные акции – на 5,13%) и акции ТГК-2 (префы – на 2,47%, обыкновенные акции – на 6,18%).

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Селигдара" (+6,01%), акции НЛМК (+2,52%), депозитарные расписки Qiwi (+2,43%), акции "Аэрофлота" (+1,55%), ФСК ЕЭС (+1,35%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,3%), банка "Санкт-Петербург" (+1,25%) и акции "Аптечной сети 36 и 6" (+1,1%).

Акции ОГК-2 также подрастают в цене – на 0,4%, отыгрывая публикацию отчётности компании по МСФО за первое полугодие.

Среди лидеров снижения – акции Petropavlovsk (-5,47%), префы "Центрального телеграфа" (-4,26%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,05%), акции Московской биржи (-1,92%), "Детского мира" (-1,38%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,17%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок оказался в полосе затишья. Рост котировок нефти помогает нефтегазовому сектору, но на рынке пока нет идей для агрессивных движений", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

До конца дня на российском рынке наиболее вероятно продолжение позитивной динамики, считает Александр Осин из компании "Фридом Финанс". Цель на закрытие по индексу Мосбиржи: диапазон 2935-3010 пунктов, добавляет он.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии попытались подняться выше, но запала покупателей не хватило надолго. В связи с тем, что начало недели в США может характеризоваться некоторой нисходящей коррекцией, бурных покупок к вечеру на российском рынке также вряд ли стоит ожидать", — в свою очередь считает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

В случае сохранения благоприятного внешнего фона российские фондовые индикаторы могут продолжить рост, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку пробоя психологически важного уровня 3000 пунктов, уверен аналитик.