МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет к евро и снижается к иене, инвесторы ожидают новых экономических стимулов и следят за взаимоотношениями США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,75 иены со 105,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не изменялся и оставался на уровне предыдущего закрытия в 93,44 пункта.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на новых экономических стимулах со стороны правительства Соединенных Штатов, при этом давление на американскую валюту оказывает усиление ​​напряженности между США и Китаем в преддверии торговых переговоров, назначенных на 15 августа.

Президент страны Дональд Трамп объявил в выходные о пакете мер по поддержке экономики и предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, президент также подписал указы о других стимулирующих мерах.

"Небольшой стимул лучше, чем его отсутствие. По крайней мере, так видит это рынок, поэтому доллар США немного укрепляется (к евро — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

Инвесторы также внимательно следят за эскалацией напряженности между США и Китаем. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и специального административного района Гонконг. Позднее Китай принял решение в ответ ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц.