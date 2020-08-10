МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером примерно на 1% на фоне сохранения повышенного спроса на надежные активы в условиях глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92%, или на 18,45 доллара, до 2036,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 5,6%, до 29,082 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают оценивать экономическую и политическую обстановку в мире. Распространение коронавируса продолжается, что создает неопределенность вокруг перспектив развития экономики. В том числе инвесторы обратили внимание на предложенный американским президентом Дональдом Трампом новый пакет мер поддержки экономики США, который демократы в конгрессе раскритиковали как "односторонний".

Тем временем американский минфин ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга, а госсекретарь Майк Помпео и главы МИДов Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили в воскресенье совместное заявление, в котором обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга. Китайские власти выразили протест в ответ на такое заявление.

Золото традиционно рассматривается как более "надежный" актив, спрос на который поддерживается за счет сохранения глобальной экономической неопределенности и политических рисков.