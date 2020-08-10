МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в понедельник ростом на общем оптимизме в связи с новыми экономическими стимулами в США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,32%, до 6051,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 4909,51 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 12683,95 пункта.

В понедельник подъем рисковых настроений на рынках вызван надеждами на новые меры поддержки экономики США. Так, президент страны Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, а также подписал указы о других стимулирующих мерах.

"Трамп помог поднять рыночные настроения подписанием распоряжения о выплате новых пособий по безработице для пострадавших от коронавируса", — отметил агентству Франс Пресс старший аналитик онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).

Поддержку индексам при этом главным образом оказывал рост цен на нефть и, следом, увеличение капитализации нефтяных компаний. В частности, бумаги BP выросли в цене на 2,84%, Total — на 1,16%.