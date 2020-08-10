МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов понедельника умеренно понизился по основным биржевым индексам, несмотря на умеренно позитивный внешний фон.

Рублёвый индекс Мосбиржи снижается третий день подряд и сегодня на закрытие основных торгов опустился на 0,39%, до 2960,78 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1267,96 пункта.

Рынок нефти вечером повышается на 1,5%, до 45,06 доллара за баррель. Основные фондовые индексы Западной Европы выросли на 0,1-0,4%. Американские индексы сейчас также в основном прибавляют.