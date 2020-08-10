МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,63%, до 4,98 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,2%, до 149,7 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 69,36 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,24%, до 5,05 доллара, "Газпром нефти" — на 0,23%, до 21,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,2%, до 27,88 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,8%, до 12,58 доллара, НЛМК — на 3,05%, до 20,94 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,42%, до 0,95 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,28%, до 12,26 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 4,26% до 24,75 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 0,37%, до 5,4 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,46%, до 15,85 доллара. Цена расписок "Ленты" сократилась на 0,7%, до 2,82 доллара.