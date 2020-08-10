МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам третий торговый день подряд в рамках продолжившейся коррекции после недавнего обновления максимумов за несколько месяцев.

Умерено позитивный внешний фон не помешал игрокам фиксировать прибыль.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,39%, до 2960,78 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1267,96 пункта.

КОРРЕКЦИЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Российский фондовый рынок в начале недели остался под давлением продаж со стороны игроков, фиксирующих прибыль. Ранее в августе индекс Мосбиржи впервые с февраля поднимался выше психологически значимой отметки 3000 пунктов, а РТС — подходил вплотную к 1300 пунктам впервые с начала июня. В итоге многие игроки решили зафиксировать прибыль. При этом внешний фон оставался умерено позитивным.

Нефтяные котировки вечером растут, оставаясь неподалеку от максимумов с марта (+1,6%, до 45,12 доллара за баррель сорта Brent). Позитивный фон для нефти поддерживается заявлением генерального директора Saudi Aramco Амина Насера о том, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к уровню до коронавирусного кризиса.

Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли по итогам понедельника на 0,1-0,4%, американские фондовые индексы демонстрируют сейчас прирост в пределах 1%.

Инвесторы позитивно реагируют на новости из США. Президент этой страны Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа. Он также подписал указы о других стимулирующих мерах.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались ГДР TCS Group Holding (-5,2%). В прошлый четверг эти бумаги подскочили в цене до абсолютного максимума — 1996,2 рубля за штуку, но с тех пор наблюдается фиксация прибыли. TCS не закладывает в ожидания от прибыли за текущее полугодие торговый доход, который обеспечил хороший вклад в первом полугодии, отметил в связи с этим Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Также упали в цене в рамках коррекции акции Petropavlovsk (-4,3%), бумаги "Мосбиржи" (-2,1%), "Яндекса" (-2,3%).

Подорожали бумаги золотопроизводителя "Селигдар" (+5,4%), НЛМК (+3,1%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Русала" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На данном этапе индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2960-3000 пунктов, и пробой его верхней границы может дать импульс к дальнейшему росту с целью 3100 пунктов, считает Сергей Дроздов из ГК "Финам".

"Неспособность же с третьей попытки взять штурмом данный рубеж приведет к снижению значения рублевого бенчмарка к отметкам 2945-2920 пунктов. Таким образом, в условиях данной неопределенности игрокам лучше занять выжидательную позицию и приступать к покупке акций при уверенном закреплении индекса Мосбиржи над психологическим уровнем 3000 пунктов", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к вечеру перешли к снижению и стремились к поддержкам 2950 и 1250 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Пробой указанных отметок будет говорить о рисках развития падения как минимум в район соответственно 2920 и 1225 пунктов в рамках краткосрочной коррекции. В остальном явных "медвежьих" сигналов на рынке на данный момент не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2925-3000 пунктов", — заключила она.