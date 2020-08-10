МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Социальная сеть "ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник пользователи соцсети сообщили о неполадках в работе, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 19.45 мск. По данным Downdetector, 65% пользователей соцсети жаловались на проблемы с доставкой сообщений, жалобы 33% связаны с загрузкой сайта. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов РФ.

"У части пользователей Android могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов приложения "ВКонтакте", но мы восстанавливаем работу", — прокомментировали в пресс-службе.