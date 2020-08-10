МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером продолжил повышаться к доллару и в большей степени — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта корректируется вниз, в район 1,175 доллара.

Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть, сигнализирующие о повышенном спросе на риск, поддерживают курс российской валюты в начале недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.05 мск снижается на 27 копеек, до 73,46 рубля, курс евро – на 53 копейки, до уровня 86,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в понедельник прибавляет к доллару и евро на фоне улучшившейся внешней конъюнктуры. Инвесторы позитивно реагируют на новости из США о мерах поддержки в условиях коронавируса.

Так, президент США Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа. Он также подписал указы о других стимулирующих мерах.

Нефтяные котировки вечером растут, оставаясь неподалеку от максимумов с марта (+1,7%, до 45,15 доллара за баррель сорта Brent). Позитивный фон для нефти поддерживается заявлением генерального директора Saudi Aramco Амина Насера о том, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к уровню до коронавирусного кризиса.

Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли по итогам понедельника на 0,1-0,4%, американские фондовые индексы демонстрируют сейчас прирост в пределах 1%.

В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю на 0,4-0,6%. Снижение европейской валюты на 0,3%, до 1,1755 доллара, транслируется в большее ослабление европейской валюты. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В целом общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков выглядит весьма неоднозначной, в том числе из-за нового обмена санкциями между США и Китаем, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". На этом фоне рубль выглядит более уверенно, получая поддержу с рынка нефти, поясняет он

"Поддержку рублю оказали растущие цены на нефть и позитивная динамика валют-аналогов. В настоящий момент уровни поддержки курсу доллара находятся на отметках 73,20 рубля и 72,65 рубля, а сопротивления его росту — на 74,10 рубля и 74,70 рубля", — отметил Сергей Дроздов из ГК "Финам".

На следующей сессии ожидается смена тенденции, считает Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс". Доллар продолжит укрепляться к 74-74,5 рубля, евро — к 87-87,9 рубля, оценил он.