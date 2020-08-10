МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Состояние главы американского концерна Apple Тима Кука превысило 1 миллиард долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

"Кук присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил 1 миллиард долларов", — говорится в сообщении.

По данным агентства, Тим Кук владеет 848 тысячами акций Apple (0,02% от общего числа бумаг) стоимостью около 375 миллионов долларов.

Акции Apple с начала года подорожали в 1,5 раза и по итогам торгов пятницы, 7 августа, их стоимость составила 444,45 доллара за акцию. Кроме того, в конце июля Apple вернула себе звание самого дорого бренда. Капитализация компании 31 июля достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, которая до этого дня занимала первое место по капитализации.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.