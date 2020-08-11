МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль) 10,9% 4,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,82 трлн йен 1,05 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь) 1,177 трлн йен 0,168 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 1 -14 (факт)
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) -0,3% -1,2% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) -68,5 тыс 94,4 тыс (факт)
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь) -125 тыс -220 тыс (факт)
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 3,9% 3,9% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) -80,9 -68,8
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) 59,3 58
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений ZEW (август) 59,6  
15:00 USD США — Краткосрочная энергетическая перспектива /STEO (Short-Term Energy Outlook) от EIA — U.S. Energy Information Administration/    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 211,7 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) -0,3% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) -0,2% 0,3%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 20,2%  
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -21,2%  
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,587 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
~12:00 мск RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Юнипро — телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский Никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB ГМК Норильский Никель — телеконференция менеджмента    
18:05 мск RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2020) 1,6% -9% (прогноз)