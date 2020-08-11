События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 августа
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль)
|10,9%
|4,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,82 трлн йен
|1,05 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)
|1,177 трлн йен
|0,168 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
|1
|-14 (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
|-0,3%
|-1,2% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
|-68,5 тыс
|94,4 тыс (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
|-125 тыс
|-220 тыс (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
|3,9%
|3,9% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
|-80,9
|-68,8
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|59,3
|58
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|59,6
|15:00
|USD
|США — Краткосрочная энергетическая перспектива /STEO (Short-Term Energy Outlook) от EIA — U.S. Energy Information Administration/
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июль)
|211,7 тыс
|200 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|-0,3%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|-0,2%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|20,2%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-21,2%
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-8,587 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|~12:00 мск
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|Юнипро — телеконференция менеджмента
|RUB
|ГМК Норильский Никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский Никель — телеконференция менеджмента
|18:05 мск
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2020)
|1,6%
|-9% (прогноз)
https://1prime.ru/Financial_market/20200811/831895432.html