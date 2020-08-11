МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Акции ГК "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, усилили рост и поднимались более чем на 25% на новостях о допэмиссии обыкновенных акций группы, номинальная стоимость которых составит 100 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.26 мск акции "Обуви России" растут на 22,9% и уже подскакивали на 25,6% — до 43,35 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,84%.

Ранее во вторник компания сообщила, что совет директоров "Обуви России" принял решение о размещении допэмиссии в объеме 28,264 миллиона обыкновенных акций, что составляет 25% от текущего уставного капитала, средства пойдут на развитие.

Также компания указала, что допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Номинальная стоимость одной акции — 100 рублей. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже.